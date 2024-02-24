Москва, 24 февраля, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Российские военные на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, сообщил 24 февраля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости

Они нанесли удар по ВСУ в районах посёлка Курдюмовка и села Красное в Бахмутском районе в ДНР.

«Кроме того, в районе населённого пункта Богдановка Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ», — сообщил Конашенков.

Украинская армия потеряла на донецком направлении за сутки 395 военных, два танка, четыре боевые бронемашины, девять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

Официальный представитель Минобороны России также сообщил, что на южнодонецком направлении российские военные нанесли в Запорожской области удар по ВСУ в районе села Луговское. В районе села Шевченко они отразили контратаку штурмовой группы ВСУ. Украинская армия за сутки потеряла на этом направлении 125 военных, шесть автомобилей и артсистему американского производства М777.

За сутки российские военные в зоне СВО сбили два самолёта МиГ-29 и 92 беспилотника ВСУ, в том числе в районах города Волноваха в ДНР, Чубаревки в Запорожской области, села Новая Збурьевка и посёлка Новая Маячка в Херсонской области.