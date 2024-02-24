Москва, 24 февраля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки потеряли на южнодонецком направлении в зоне спецоперации 125 военнослужащих, а также произведённую в США буксируемую гаубицу М777, сообщил 24 февраля на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он доложил, что российские подразделения нанесли удары по отрядам 108-й бригады теробороны ВСУ, которые находились возле села Луговское в Запорожской области. Также бойцы Вооружённых сил России отразили атаку штурмовиков 58-й механизированной бригады украинской армии.

«Потери противника составили до 125 военнослужащих, шесть автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США», — отметил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля Конашенков доложил, что российские подразделения на южнодонецком направлении в течение последней недели отразили четыре атаки украинских штурмовиков, а также наносили удары по позициям пяти бригад ВСУ в этом районе. Украинские войска за это время потеряли до 1195 военных, а также шесть бронемашин, 23 автомобиля и 16 орудий артиллерии.

Также 24 февраля Минобороны опубликовало видео, как российские десантники, используя FPV-дроны, наносят удары по позициям ВСУ возле Часова Яра в ДНР. Они уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ и автомобиль с украинскими военными.