Лондон, 24 февраля, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Лондонский мэр Садик Хан разрешил отправлять на Украину предназначенные для утилизации автомобили, сообщила британская газета The Telegraph.

Global Look Press/Vuk Valcic

Издание сообщило, что компании Transport for London — оператору транспорта британской столицы — местные власти поручили внести изменения в схему утилизации для зоны сверхнизких выбросов. Хан подтвердил эту информацию, сообщила газета.

Теперь полноприводные автомобили, не соответствующие в Лондоне требованиям, могут использоваться на Украине «для поддержки гуманитарных и медицинских целей. Их передадут украинскому руководству.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Хан в три раза увеличил в Лондоне площадь зоны сверхнизких выбросов. С водителей, у которых двигатели в автомобилях не соответствуют стандартам, взимается сбор 12,5 фунта стерлингов в сутки в столице Великобритании. Водителям предложили утилизировать такие машины, в этом случае им платят две тысячи фунтов стерлингов.

В сентябре мэр Киева Виталий Кличко предложил лондонскому коллеге отправить часть подлежащих утилизации машин на Украину. Это прежде всего касалось внедорожников и грузовиков.

В начале декабря Хан отказал Кличко в его просьбе. В своём письме Хан сообщил, что автомобили не позволяет передать закон об администрации Большого Лондона от 1999 года. При этом он выразил полную солидарность с Киевом.

В конце декабря Хан обратился к британскому министру транспорта Марку Харперу, попросив его разрешить изменить правила утилизации, чтобы передать Киеву подлежащие утилизации транспортные средства. Обращение к министру Хан составил вместе с бывшим министром обороны Британии Беном Уоллесом. Авторы письма выразили надежду на одобрение их инициативы главой минтранса.

Они подчеркнули, что передача старых машин Украине позволит британцам получать деньги за то, что они «уберут с улиц загрязняющие воздух автомобили и окажут жизненно необходимую помощь украинцам».

Постпред России при ООН Василий Небензя 19 февраля заявил, что планирует в скором времени запросить заседание в Совете Безопасности всемирной организации по поставкам Киеву западного оружия.