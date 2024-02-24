Польша, 24 февраля, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Украинская сельскохозяйственная продукция снова подверглась нападкам в Польше, на польской железнодорожной станции Дорохуск уже третий раз высыпают её из вагонов, сообщило 24 февраля Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Attila Husejnow/Global Look Press

«Сегодня около девяти утра неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами», — говорится в сообщении.

Глава ведомства Александр Кубраков сравнил происходящее в Польше с диверсиями. Он назвал тех, кто высыпает зерно, преступниками, которые не хотят, чтобы на Украине был мир. Министр призвал польских правоохранителей немедленного отреагировать на инцидент.

Накануне в министерстве также сообщили о повреждении украинской аграрной продукции на станции Дорохуск. Тогда вскрыли и высыпали три вагона с рапсом, который следовал транзитом в Германию.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля польские фермеры засыпали украинским зерном железную дорогу около пункта пропуска «Медика — Шегини». Они выступают против ввоза в страну дешёвой аграрной продукции с Украины. Протестующие перекрывают дороги и пограничные пропускные пункты, не давая ввозить грузы с территории Украины.

Советник главы офиса главы киевского режима Михаил Подоляк 11 февраля заявил, что протестующие польские фермеры стремятся в том числе унизить украинцев Он обвинил аграриев в Польше в том, что они наносят удар по самой болезненной точке Украины, думая о собственном благополучии и игнорируя, что в соседней стране идёт вооружённый конфликт.

Украинские водители, пытаясь повлиять на действия фермеров в Польше, 22 февраля стали свозить к польской границе сгоревшую сельскохозяйственную технику, которую якобы вывезли с прифронтовой территории. Один из участников акции заявил, что таким образом полякам хотели показать, что есть те, кому хуже, чем им.