Вашингтон, 24 февраля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского воцарилась атмосфера уныния и недовольства объёмом поставок вооружений западными странами, сообщила 23 февраля американская газета Politico, ссылаясь на источник.

The Presidential Office of Ukraine

Как сообщил журналистам собеседник, в окружении Зеленского все думают только о том, как действовать при возобновлении помощи от США. При этом в офисе считают, что она скоро будет, и исходя из этого разрабатывают военные планы и думают над повышением эффективности мобилизации.

«Цель — подготовиться к эффективному использованию помощи, когда ее поставят», — рассказал чиновник изданию.

Все эксперты, которых опросила газета, сошлись во мнении, что в Киеве в ближайшее время не будет ни вооружений, ни сил для значительного контрнаступления. Они уверены, что год будет трудным для киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля Зеленский не смог дать конкретного ответа журналистам, есть ли у него «план Б» на тот случай, если США так и не возобновят поставки вооружений Киеву. Он заявил, что киевский режим нуждается в том, чтобы найти какие-то альтернативные меры.

Глава МИД Сергей Лавров в декабре 2023 года заявил, что западные политики не понимают расклада сил, если считают возможной победу Украины над Россией. По его мнению, с такими людьми нет смысла разговаривать.