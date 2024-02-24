Донецк, 24 февраля, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ на населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщило 24 февраля представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«По состоянию на 13:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц <…> н. п. Зайцево: в результате сброса ВОП с БGЛА ранен мужчина 1994 года рождения», — проинформировал СЦКК.

ВСУ 24 февраля в 10:40 сбросили ВОП с дрона над населённым пунктом Зайцево.

Помимо этого в СЦКК сообщили о повреждениях в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ. В населённом пункте Горловка в Никитовском районе остались обесточены 15 трансформаторных подстанций, без энергоснабжения остались три котельные. Ночью 24 февраля ВСУ выпустили по населённому пункту четыре снаряда натовского калибра 155 мм.

Как 23 февраля сообщало ИА Регнум, мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в результате ракетного обстрела со стороны украинской армии получили ранения несколько мирных жителей. В 07:30 мск ВСУ выпустили по Горловке десять ракет из реактивных систем залпового огня.

Позднее в ДНР уточнили, что в результате обстрела ВСУ Центрально-Городского района Горловки пострадали три мирных жителя.