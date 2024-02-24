Москва, 24 февраля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Украинская армия после отступления из Авдеевки пытается реализовать оборону, сообщил 24 февраля капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Philippe De Poulpiquet/Global Look Press

«Сейчас идут бои. Противник очухался от потерь. Он пытается реализовать оборону», — рассказал Дандыкин в интервью «Ленте. ру».

По его словам, российские военные продвигаются вперёд, а ВСУ после отступления из Авдеевки лишились возможности наносить по Донецку удары из орудий малой дальности. Применять они могут только HIMARS или дальнобойные орудия, и возможности обстреливать жилые кварталы у них сократились, сообщил военный эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, командующий российской группировкой «Центр» Андрей Мордвичев 24 февраля заявил, что российские военные отбросили ВСУ более чем на десять километров в ходе операции по освобождению Авдеевки. Он доложил министру обороны Сергею Шойгу, что ВС России продолжает вести наступательные действия на всех направлениях.

Российские военные освободили Авдеевку от ВСУ 17 февраля. Докладывая об этом президенту Владимиру Путину, Шойгу сообщил, что ВСУ продолжили беспорядочное отступление, украинские военные бежали, бросая оружие и технику.

Российская группировка «Центр» под командованием Мордвичева в ходе этой операции освободила от ВСУ территорию площадью 31,75 кв. км. В этих боях украинская армия потеряла более полутора тысяч человек.