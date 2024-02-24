Москва, 24 февраля, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Об этом 24 февраля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев

«Владимир Путин в связи с кончиной председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева выразил глубокие соболезнования его родным и близким, а также всему судейскому сообществу», ― сказал официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, о кончине Лебедева сообщили на официальном сайте Верховного суда. Он умер 23 февраля в Москве на 81-м году жизни.

В советские годы Лебедев был народным судьёй Ленинградского районного суда Москвы (с 13 декабря 1970 года), затем с 1977 года возглавлял Железнодорожный районный народный суд Москвы. В 1984 году его назначили зампредседателя Московского городского суда, а в 1986 году — председателем Мосгорсуда.

Вячеслав Лебедев возглавлял Верховный суд с июля 1989 года. На должность председателя Верховного суда его переназначали в 1999, 2007, 2012 годах, в 2019 году — сроком на шесть лет.

В ВС отметили неоценимый вклад, который Лебедев внёс в укрепление и развитие отечественной судебной системы, становление конституционных и законодательных основ независимой судебной власти и формирование органов судейского сообщества.

Путин в августе 2023 года наградил Лебедева орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Президент отметил его заслуги в развитии судебной системы России и в укреплении законности в стране. Лебедев также являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».