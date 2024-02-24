Вена, 24 февраля, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Австрии Себастьян Курц заявил, что намерен обжаловать в суде приговор за дачу ложных показаний, вынесенный Земельным судом Вены по уголовным делам. Об этом политик написал в соцсети Х (бывшая Twitter).

Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press Себастьян Курц

«Меня оправдали по двум пунктам обвинения из трёх, и я буду обжаловать приговор по оставшемуся пункту обвинения», ― указал Курц.

Он подчеркнул, что виновным по этому пункту его признали несправедливо.

«Суд рассматривал вопрос о том, лгал ли я в парламенте четыре года назад, и основывался на жалобе, поданной моими политическими оппонентами. Я по-прежнему настаиваю на том, что я этого не делал, и уверен, что буду оправдан во второй инстанции», — добавил бывший премьер Австрии.

Как сообщало ИА Регнум, политика, который возглавлял правительство Австрии с 2017 по 2021 год, в 2023 году обвинили в даче ложных показаний в Следственном комитете Национального совета страны в связи с расследованием обстоятельств назначения руководства государственного инвестиционного холдинга OeBAG. По данному делу кроме Курца проходили еще два фигуранта. Экс-канцлер утверждал, что не влиял на процесс выборов руководства холдинга.

В ноябре 2021 года Национальный совет Австрии принял решение лишить бывшего канцлера Курца, возглавляющего Австрийскую народную партию, депутатской неприкосновенности. Решение потребовалось для того, чтобы в отношении Курца следственные органы Австрии смогли продолжить расследование дела о коррупции, в которой обвиняют политика.

Приговор за дачу ложных показаний Курцу вынесли 23 февраля. Земельный суд Вены по уголовным делам приговорил его к восьми месяцам условно. При этом политика оправдали по обвинению в назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров государственного инвестиционного холдинга OeBAG.

Кроме того, экс-премьера признали виновным в даче ложных показаний парламенту бывшего главы кабинета канцлера Бернхард Бонелли и приговорили к шести месяцам условно. Испытательный срок для политика составит три года.