Авдеевка, ДНР, 24 февраля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Глава ДНР Денис Пушилин приехал в освобождённый от украинской армии город Авдеевку. Он рассказал об этом 24 февраля в видеообращении в Telegram-канале.

П/с Дениса Пушилина/ТАСС Глава ДНР Денис Пушилин

«Сегодня получилось попасть в Авдеевку, работы здесь много, безусловно, предстоит поработать коммунальным службам, разминирования очень много», — сказал он.

Он пояснил, что нужно получить предварительную информацию для принятия решений о том, что и каким образом будут восстанавливать в городе. Пушилин также пообещал позднее подробнее сообщить о планах по восстановлению Авдеевки.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля глава ДНР заявил, что восстановление освобождённой Авдеевки можно будет только после зачистки и разминирования города. Пушилин отметил, что надеется на то, что это будет не так, как в Артёмовске, уточнив, что для этого имеются предпосылки.

Ранее в этот же день советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что на разминирование Авдеевки потребуются месяцы. По его словам, многие здания и строения в городе получили повреждения во время боёв.

Командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Андрей Мордвичев 24 февраля рассказал, что остатки бойцов ВСУ стали массово сдаваться в плен в ходе зачистки Авдеевки. Он уточнил, что около 200 украинских бойцов уже сдались и ещё порядка 100 российские военные собираются «выковырять» в ближайшие дни.