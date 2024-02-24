Пекин, 24 февраля, 2024, 12:31 — ИА Регнум. В случае возможного конфликта с Россией из-за Украины Североатлантический альянс может попытаться напасть на Калининград. Об этом 24 февраля написал обозреватель издания Asia Times Стефан Брайен.

Olivier Matthys/AP/TASS

«В качестве альтернативы НАТО может попытаться ликвидировать российский стратегический анклав в Калининграде», — говорится в публикации.

По словам обозревателя, НАТО для помощи Украине в конфликте с Россией, вероятнее всего, станет использовать воздушные силы для ударов по позициям российской армии, а не отправлять своих бойцов для прямых боестолкновений с сухопутными войсками.

Альянс также может попытаться атаковать размещённые в Приднестровье подразделения Вооружённых сил России, добавил Брайен.

Как сообщало ИА Регнум, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер 20 февраля написал, что страны — участницы альянса обеспокоились из-за «масштабных амбиций» России. По его словам, это не немедленная угроза НАТО, однако там очень серьёзно рассматривают такую возможность.

Кандидат на пост президента США и бывший американский постпред при ООН Никки Хейли 18 февраля заявила, что после поражения Киева в конфликте с Москвой якобы возможно столкновение НАТО с Россией. По её словам, государства — члены альянса в этом случае сразу втянут США в эту войну, в связи с чем она призвала снабдить Украину «всем необходимым», чтобы она «смогла победить».

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону 9 февраля заявил, что у Москвы нет никаких территориальных притязаний в Европе. Глава государства подчеркнул, что Россия может направить военных в Польшу исключительно в случае нападения последней.