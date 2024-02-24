Берн, 24 февраля, 2024, 11:56 — ИА Регнум. На сегодняшний день в мире существует по меньшей мере десять мирных планов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 24 февраля в Нью-Йорке журналистам заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

Johannes Neudecker/Global Look Press Иньяцио Кассис

«Всего существует около десяти мирных планов. Мы, естественно, говорим о мирном плане <…> [главы киевского режима Владимира] Зеленского из десяти пунктов», ― сказал глава внешнеполитического ведомства.

Министр уточнил, что шесть или семь планов по мирному разрешению ситуации на Украине — публичные, а остальные пока засекречены.

Кассис добавил, что цель мирной конференции по Украине — дать возможность обсудить все инициативы, проанализировать их и найти решение. Он подчеркнул, что Швейцария проведёт этот саммит только в том случае, если удастся охватить широкий подход.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале прошло года Китай обнародовал план по мирному решению украинского конфликта. Среди основных тезисов документа, который включает 12 пунктов, — отказ от позиции холодной войны и уважение суверенитета каждой страны.

В июне свой план мирного урегулирования конфликта предложили в Индонезии. Первый пункт индонезийского плана содержит призыв к немедленному прекращению огня обеими сторонами. Также речь идёт о необходимости создать демилитаризованную зону.

В ходе «мирной конференции» по урегулированию украинского конфликта в Джидде 6 августа, которая прошла без участия России, обсуждали новый мирный план, представленный властями Саудовской Аравии. Он предусматривал сохранение территориальной целостности Украины, полное прекращение огня, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными.

Глава киевского режима Владимир Зеленский представил в ноябре 2022 годатак называемую «формулу мира». Она включила в себя в том числе возвращение в состав Украины регионов, которые воссоединились с Россией в 2022 году. В Москве ранее называли требования Киева неадекватными и нереалистичными. «Формула Зеленского» — это американская методичка по разжиганию конфликта в Европе, подчеркнули в МИД.

В середине января Зеленский обратился к властям Швейцарии с просьбой организовать мирную конференцию высокого уровня. Руководство Берна положительно восприняло предложение Киева.

Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что швейцарские власти своим согласием показали желание учитывать только позицию Киева при рассмотрении вопроса Украины. По этой причине Россия уже не рассматривает Швейцарию как возможного посредника в урегулировании украинской проблемы, подчеркнул дипломат.

Москва неоднократно заявляла, что никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Президент Владимир Путин напомнил, что переговорный процесс остановился по вине Украины, киевские власти в 2022 году публично объявили о том, что не будут участвовать в мирных переговорах.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 22 февраля заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но этому мешает высокомерие Запада и его заряженность на русофобию.