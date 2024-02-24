Уехавшая в Израиль Алла Пугачёва представит новый альбом 1 марта
Москва, 24 февраля, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Уехавшая из России певица Алла Пугачева выпустит новый альбом под названием «P.S.», сообщил StarHit.
«1 марта на всех стриминговых платформах появится новый альбом Аллы Пугачевой «P.S.». Поклонников ждёт одиннадцать премьерных песен», — говорится в материале журнала.
В новый альбом вошли live-версии композиций, исполненных в 2019 году на юбилейном концерте «Алла Пугачёва. P.S.». Среди новых композиций представят песни «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «Жизнь напоказ», «Мой друг».
Помимо этого в альбом включили ещё девять старых композиций в новых аранжировках, среди которых «Любовь, похожая на сон», «Всё хорошо — ничего не случилось», «Святая ложь», «Свеча горела» и «Женщина, которая поёт».
По данным журнала, выход нового альбома не связан с последним визитом Пугачевой в Россию и посещением студии звукозаписи, так как эти композиции, как сообщается, на студии не записывали.
По версии ряда Telegram-каналов, исполнить новые композиции Пугачёва может на сольном концерте в Дубае.
Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года Пугачёва вместе с супругом шоуменом Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) уехали из России в Израиль.
В октябре 2022 года Пугачёва высказалась о критикующих её людях фразой «были холопами, а стали рабами». Слова певицы прокомментировал в феврале 2024 года заслуженный артист России Борис Галкин. По его словам, певица ничего не стоит сама по себе, а интерес к ней в России пропал. В декабре 2023 года Пугачёва назвала отъезд из России «голожопингом».
Редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 17 декабря 2023 года заявила, что у Пугачёвой есть право вернуться в Россию, а у россиян — право её не любить.
В ноябре 2023 года Пугачёва на несколько дней приезжала в Россию. Так, 4 ноября её чёрный Rolls Royce заметили в Твери. Её автомобиль стоял возле здания, в котором находится звукозаписывающая студия. Потом певица уехала в Латвию.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя приезд Пугачёвой, заявил, что каждый российский гражданин может свободно выезжать в другие страны и возвращаться.