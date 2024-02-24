Москва, 24 февраля, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Уехавшая из России певица Алла Пугачева выпустит новый альбом под названием «P.S.», сообщил StarHit.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Алла Пугачева

«1 марта на всех стриминговых платформах появится новый альбом Аллы Пугачевой «P.S.». Поклонников ждёт одиннадцать премьерных песен», — говорится в материале журнала.

В новый альбом вошли live-версии композиций, исполненных в 2019 году на юбилейном концерте «Алла Пугачёва. P.S.». Среди новых композиций представят песни «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «Жизнь напоказ», «Мой друг».

Помимо этого в альбом включили ещё девять старых композиций в новых аранжировках, среди которых «Любовь, похожая на сон», «Всё хорошо — ничего не случилось», «Святая ложь», «Свеча горела» и «Женщина, которая поёт».

По данным журнала, выход нового альбома не связан с последним визитом Пугачевой в Россию и посещением студии звукозаписи, так как эти композиции, как сообщается, на студии не записывали.

По версии ряда Telegram-каналов, исполнить новые композиции Пугачёва может на сольном концерте в Дубае.

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года Пугачёва вместе с супругом шоуменом Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) уехали из России в Израиль.

В октябре 2022 года Пугачёва высказалась о критикующих её людях фразой «были холопами, а стали рабами». Слова певицы прокомментировал в феврале 2024 года заслуженный артист России Борис Галкин. По его словам, певица ничего не стоит сама по себе, а интерес к ней в России пропал. В декабре 2023 года Пугачёва назвала отъезд из России «голожопингом».

Редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 17 декабря 2023 года заявила, что у Пугачёвой есть право вернуться в Россию, а у россиян — право её не любить.

В ноябре 2023 года Пугачёва на несколько дней приезжала в Россию. Так, 4 ноября её чёрный Rolls Royce заметили в Твери. Её автомобиль стоял возле здания, в котором находится звукозаписывающая студия. Потом певица уехала в Латвию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя приезд Пугачёвой, заявил, что каждый российский гражданин может свободно выезжать в другие страны и возвращаться.