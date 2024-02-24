Киев, 24 февраля, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский пригрозил дать российским военным асимметричный ответ в воздухе, сбивая самолёты. Он написал об этом 24 февраля в Telegram-канале.

EPA/Global Look Press Александр Сырский

Главком ВСУ назвал украинский конфликт наиболее масштабным в Европе со Второй мировой войны.

Сырский также признал, что украинская армия пыталась летом провести контрнаступление, которое, по его словам, в силу объективных обстоятельств не принесло желаемого результата. Главком пообещал воевать за каждый населённый пункт.

По утверждению украинского главкома, в ближайшее время ВСУ сумеют дать российским военным асимметричный ответ в воздухе, что, по его мнению, якобы позволит Киеву сбивать самолёты ВС России.

«Руководство государства делает для этого всё возможное», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 22 февраля телеканал ABC со ссылкой на чиновников США сообщил, что к концу марта ВСУ столкнутся с потенциально катастрофической нехваткой боеприпасов и средств ПВО, если Конгресс США не одобрит продолжение финансирования Киева. По их словам, это якобы станет переломным моментом в конфликте, который даст преимущество России.

Ранее в этот же день глава минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что Копенгаген передаст Киеву первые американские истребители F-16 только летом. При этом он не уточнил количество самолётов, который хотят поставить ВСУ.

Днём ранее, 21 февраля спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что в случае получения Киевом истребителей F-16 эффект от них будет ограниченным. По его словам, все на Украине ждут от этих самолётов «победы», однако они не могут быть для этого решающим фактором.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 6 декабря 2023 года заявила, что в случае передачи киевским властям истребителей F-16 они станут законной целью для российских военных. Дипломат подчеркнула, что в это случае угроза прямого военного столкновения России и НАТО возрастёт.