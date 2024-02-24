Москва, 24 февраля, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Глава ВТБ Андрей Костин назвал беспочвенными обвинения в якобы имевшем место обходе санкций, которые в его адрес выдвинули США. Соответствующее заявление он передал журналистам.

Павел Бедняков/РИА Новости Андрей Костин

Банкир отметил, что никогда не нарушал никакое, в том числе американское, законодательство. Тем более не занимался обходом рестрикций.

«Всех своих партнеров призываю не искать и не придумывать никаких путей обхода, а строить другой мир, независимый от давления политической элиты и военного лобби США», — подчеркнул Костин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в США предъявили обвинения Костину в нарушении санкционного режима и «отмывании денег» через обслуживание имущества банкира на курорте Аспен в штате Колорадо. По делу арестовали двух его помощников — Вадима Вольфсона (Беляев) и Гэннона Бонда.

Агенство Reuters утверждало, что у Костина в США есть две яхты стоимостью более 135 миллионов долларов и дома.

Обвинения главе ВТБ предъявили заочно. По ним ему грозят десятилетия тюрьмы, уточнили в Минфине США.

Сам Костин отметил, что «громкие заявления американской «фемиды» нацелены на усиление эффекта от очередного пакета санкций.

Костин подчеркнул, что задержанным по делу можно лишь посочувствовать. Ведь они стали жертвой провокации.

«Больше никаких эмоций это дело не вызывает», — уточнил банкир.

Костин отметил, что американский истеблишмент злит тот факт, что ВТБ удалось минимизировать ущерб от санкций. Он подчеркнул, что «беспочвенные обвинения», выдвинутые американской юстицией в отношении него, лишь очередное тому доказательство.

Он напомнил, что США после начала СВО применили против банка ВТБ самые жёсткие санкции.

По словам Костина, в тот период он обещал клиентам и партнёрам, а это более 16 миллионов жителей России и тысячи отечественных компаний, сделать всё возможное и невозможное для минимизации ущерба от принятых в отношении банка санкций.

«Команда ВТБ справилась с этой задачей достойно. Два минувших года показали, что мы давно научились справляться с давлением», — заявил глава ВТБ.

Он добавил, что это было хорошо видно ещё в 2014 году, когда Россия вернула Крым.

Костин указал, что спустя два года ВТБ вновь показывает рекордную прибыль и приступает к реализации стратегии развития до 2026 года.

По его словам, одна из ключевых задач банка — это системная поддержка структурных преобразований российской экономики.

Банкир уточнил, что ВТБ сегодня опорный банк страны, и какие бы санкции ни вводились в отношении российских компаний, организация всегда будет рядом с партнёрами и предоставит им всю необходимую помощь и поддержку.

«Друзья познаются в беде, вместе мы прошли уже не один кризис. Справляемся и сейчас», — подытожил Костин.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 19 ноября заявил, что в первое время после введения Западом беспрецедентных санкций в 2022 году была угроза обвала российской экономики, однако этого удалось избежать, мобилизовав все ресурсы. Он подчеркнул, что ни одна из стран мира никогда не сталкивалась ни с чем подобным и ни одна их мировых экономик теоретически не могла бы вынести такого удара.

Президент Владимир Путин 1 ноября заявил, что западные страны уже сами запутались в своих санкциях и довели ситуацию до абсурда, запретив даже ввоз в Россию отвёрток. Глава государства пошутил, что по этой причине снижается риск ввоза в Россию постельных клопов из крупных европейских мегаполисов.