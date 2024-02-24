Вашингтон, 24 февраля, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Вопрос о финансовой и военной помощи Украине стал причиной раскола Европы. Между восточной и западной её частями растёт недоверие. Об этом 24 февраля со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

Michael Kappeler/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Издание отметило, что государства Восточной Европы обвиняют Западную Европу в том, что она «не прислушивается» к нуждам Киева. В частности, спор вызывает вопрос о пополнении артиллерийских запасов Украины, которые на сегодня критически низкие.

Авторы публикации добавили, что в дипломатических кругах настроение таково, что если Россия в конечном итоге одержит победу в конфликте на Украине, Западную Европу страны Восточной Европы не простят. Это поставит под угрозу весь проект европейской интеграции, поскольку этот раскол станет «неизгладимым шрамом».

Высокопоставленный чиновник пояснил агентству, что правительства западных стран не осознают того, что многие на востоке никогда больше не будут им доверять.

Как сообщал ИА Регнум, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 14 декабря прошлого года заявил, что Евросоюз демонстрирует признаки раскола по вопросу о поддержке Украины. По его словам, это может стать опасным сигналом для США и повлиять на решение по этому вопросу. Для того чтобы Вашингтон продолжить поддерживать Киев, Европа должна показать американскому народу, что сама привержена поддержке Украины, считает глава шведского правительства.

Нет консенсуса по вопросу о необходимости оказания дальнейшей помощи Украине и в Конгрессе США. Споры по этому вопросу проводят республиканцы во время перерыва в работе палаты представителей США. Основные разногласия возникли между конгрессменом Френчем Хиллом, который выступает за продолжение поддержки, и председателем юридического комитета нижней палаты Конгресса Джимом Джорданом. Отмечается, что эта ситуация указывает на формирование двух лагерей среди республиканцев, по-разному относящихся к вопросу о помощи киевскому режиму.

Глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам переговоров во Львове с премьер-министром Дании Метте Фредериксен 23 февраля заявил, что западные страны не в полном объёме и не всегда вовремя передают помощь Киеву. По его словам, именно из-за этого в зоне боевых действий всё пошло не так, как должно было.

20 февраля стало известно, что Болгария задержала поставку 100 бронетранспортеров для украинской армии, потому что министерство обороны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы. Депутаты проголосовали за решение по бронетранспортерам почти три месяца назад, но за это время их не смогли перевезти из Софии в Русе.