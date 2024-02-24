Киев, 24 февраля, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Украинские бойцы стали терять энтузиазм для продолжения военных действий, также ВСУ столкнулись с серьёзной нехваткой людей. Об этом 23 февраля рассказали украинские военные в репортаже для немецкого телеканала NTV.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

«У нас большая проблема с людьми. Нам совсем не хватает людей. У людей пропал энтузиазм, который у них присутствовал в самом начале. <…> Многие из наших людей истощены», — сказал один из них.

Бойцы ВСУ пожаловались на количество беспилотников российской армии, которые часто срывают их попытки атак.

«Вырыть окопы для пехоты уже стало проблематично. Когда кто-то оказывается снаружи, его сразу замечает дрон. Потом появляется второй беспилотник, и что-то прилетает вслед», — заявил телеканалу ещё один украинский военнослужащий.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля британская газета The Telegraph написала, что ВСУ не могут идти в бой из-за нехватки боеприпасов. Один из украинских бойцов заявил изданию, что в случае продолжения боевых действий ещё несколько лет это станет для Украины катастрофой — либо просто закончатся люди, либо все уедут из страны.

Немецкий журнал Focus 30 января написал, что находящиеся под Купянском бойцы ВСУ жалуются на усталость от конфликта и не видят «света в конце тоннеля». По информации издания, в начале конфликта множество добровольцев шло в украинскую армию, однако теперь она с трудом ищет пополнение.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 22 февраля заявил, что Россия может дойти до Киева для достижения целей спецоперации. Политик подчеркнул, что если этого не произойдёт сейчас, то случится в какую-то другую фазу конфликта.