Ереван, 24 февраля, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский намеревается в ближайшее время посетить Армению. Об этом 23 февраля сообщило армянское онлайн-издание Factor TV со ссылкой на источник.

Telegram-канал Владимира Зеленского Владимир Зеленский и Никол Пашинян

По словам последнего, визит главы киевского режима в Армению сейчас готовят, однако точной даты его приезда пока нет.

«С украинской стороной ведутся переговоры о сроках. Ожидается, что Владимир Зеленский прибудет в Ереван в марте», — говорится в сообщении.

Уточняется, что временный поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не подтвердил и не опроверг изданию эти сообщения, заявив, что Киев готов к поддержке Еревана.

«Не раскрывая скобок… вы увидите через несколько дней. В любом случае наша страна сделает все для урегулирования и стабилизации региона», — сказал он в ответ на вопрос о вероятных последствиях украинского конфликта на Южном Кавказе.

В ответ на уточняющий вопрос, говорит ли он о визите Зеленского в Ереван, Лобач пообещал Армении весной «много позитивных событий».

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с представителями армянской диаспоры Германии заявил, что Ереван не является союзником России в вопросе Украины. Он добавил, что армянским властям «больно» из-за того, что они не могут повлиять на ситуацию с конфликтом.

При этом 11 февраля Пашинян заявил, что Ереван не говорил об отказе от сотрудничества с Россией, в частности, в области безопасности. По его утверждению, армянские власти осуществляют диверсификацию отношений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 ноября 2023 года заявил, что Москва продолжит союзнические отношения с Ереваном. По его словам, Армения вправе развивать отношения с теми странами, с которыми считает нужным.