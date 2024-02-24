Вашингтон, 24 февраля, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Украине будет сложно заменить уничтоженные Вооружёнными силами России ЗРК Patriot из-за проблем с поставками от западных союзников, сообщил журнал Military Watch Magazine.

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«Способность Украины восполнять не только уничтоженные части систем Patriot, но даже израсходованные боеприпасы серьезно ограничена замораживанием США дальнейших поставок оружия», — говорится в сообщении.

Более того, сами США сталкиваются с серьезной нехваткой систем Patriot для собственного использования.

При этом российские войска успешно нанесли удар по системе ПВО Patriot, находящейся на вооружении ВСУ, компоненты которой поразили в ходе недавних ракетных ударов, включая пусковую установку ракет класса «земля-воздух». Журналисты предположили, что удар ВС России могли нанести как ракетами «Кинжал», так и «Искандерами».

По данным американского журнала, ракетные комплексы Patriot обслуживают иностранные подрядчики, поскольку время их поставки составляло лишь малую часть времени, необходимого для обучения украинского военного. ВСУ получили две системы Patriot, первую Украине передали Германия и Нидерланды в середине апреля 2023 года, а вторую — США.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в июле 2023 года подчёркивал, что поставки Украине новых вооружений будут лишь разжигать конфликт. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 19 февраля 2024 года заявил, что Москва намерена в феврале–марте запросить заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западных вооружений на Украину.

В российском МИД отмечали, что любые грузы с вооружением для ВСУ станут для российских военных законной целью. Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл поставки оружия Киеву свидетельством участия Запада в конфликте. В ведомстве подчёркивали, что страны — члены НАТО «играют с огнём», передавая оружие ВСУ.