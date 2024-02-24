Вашингтон, 24 февраля, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп должен заплатить по гражданскому делу о мошенничестве $454 млн. Такое решение вынес суд Нью-Йорка. Об этом со ссылкой на постановление инстанции сообщила телекомпания NBC.

Kyle Mazza/Global Look Press Бывший президент США Дональд Трамп

Эта сумма возросла, так как теперь включает штраф в размере 354,9 млн долларов, 16 февраля назначенный судом Манхэттена по делу о махинациях в компании Trump Organization, а также проценты за период до вынесения судебного решения.

В общей сложности все ответчики по делу о мошенничестве должны заплатить $464,6 млн. В частности, по $4,7 млн с учётом процентов назначили сыновьям экс-президента — Дональду Трампу-младшему и Эрику Трампу. Ежедневно к общей сумме будут начислять $114 тыс. процентами, в основном за счет штрафа экс-главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, иск в суд в отношении Трампа и его компании Trump Organization прокуратура направила в суд в сентябре 2022 года. Прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс утверждала, что компания завышала стоимость активов с целью получения более благоприятных условий по кредитам и страховке. По данным ведомства, стоимость активов завысили на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд.

Слушания по делу начались 6 ноября в суде Нью-Йорка. В январе 2024 года Трамп выступил с заключительным словом на заседании суда Нью-Йорка по делу о мошенничестве. Он объявил себя невиновным и назвал происходящее жульничеством. Прокуроров Трамп назвал «позорными», а финансовые отчёты своей компании идеальными. Он также считает судебный процесс «охотой на ведьм»

Суд Нью-Йорка 16 февраля признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Политику запретили обращаться за кредитами в любое зарегистрированное в Нью-Йорке финансовое учреждение в течение трёх лет и обязали выплатить свыше $350 млн.

Политик заявил о намерении обжаловать решение суда.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что обвинения, которые предъявляются экс-президенту США, смехотворны.