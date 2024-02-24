Киев, 24 февраля, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев, сообщил 24 февраля украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале.

IMAGO/Martin Dalton/Global Look Press Борис Джонсон

«Борис Джонсон также в Киеве», — написал он.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Киев прибыли премьер-министры Италии, Канады и Бельгии Джорджа Мелони, Джастин Трюдо и Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Отмечалось, что Мелони как председатель G7 проведёт заседание с лидерами формата, в котором примет участие глава киевского режима Владимир Зеленский. Главной темой встречи станет поддержка Украины.

Постпред России при ООН Василий Небензя 24 февраля назвал явкой с повинной слова лидеров Запада о Минских соглашениях. Он напомнил, что в 2023 году бывший украинский лидер Петр Порошенко, экс-президент Франции Франсуа Олланд, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и Джонсон публично признались в том, что не воспринимали эти договоренности всерьёз и использовали их, чтобы дать Киеву время для начала конфликта. Небензя отметил, что Минские соглашения превратились в крайне неудобную тему Запада.

Президент России Владимир Путин 9 февраля напомнил о влиянии Джонсона на срыв мирных переговоров с Украиной. Российский лидер назвал также нелепым и даже печальным то, что украинские представители подчинились уговорам Джонсона.