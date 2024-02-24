Липецк, 24 февраля, 2024, 10:29 — ИА Регнум. В Липецкой области перехватили два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Сегодня в 00:12 (мск) был получен сигнал об авиационной опасности. В Липецкой области военные перехватили два беспилотника», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Артамонов добавил, что авиационную тревогу отменили в 4:08 мск. В результате атаки никто не пострадал. Других подробностей глава региона не привёл.

Ранее губернатор сообщил о том, что в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) произошло возгорание. Пожар потушили. Никто не пострадал. По неподтверждённой информации, огонь мог возникнуть из-за падения летательного аппарата.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные ночью 24 февраля сбили с помощью средств противовоздушной обороны два украинских беспилотных летательных аппарата. Дроны уничтожили над территориями Курской и Тульской областей. В Минобороны уточнили, что атаку беспилотников удалось пресечь приблизительно в 00:15 по московскому времени.

Ранее министерство по региональной безопасности Тульской области проинформировало о двух обезвреженных в регионе дронах. Позднее поступило сообщили о третьем по счёту обезвреженном беспилотнике. Его поразили дежурные средства ПВО Минобороны России. В результате атаки никто не пострадал. Также удалось избежать разрушений.

Ещё два украинских дрона средства ПВО перехватили в Липецкой области.

Днём ранее, 23 февраля, российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооружённых сил Украины в небе над Белгородской областью.