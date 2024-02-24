Киев, 24 февраля, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Киевские власти готовы воевать на стороне США с Китаем, Северной Кореей, Ираном и любым другим государством. Такое мнение 22 февраля высказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в интервью американскому телеканалу CNN.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

По его утверждению, США могут получить в лице Киева «сильного» союзника.

«И если в будущем случится какая-нибудь война и Соединённым Штатам понадобятся люди, которые будут стоять плечом к плечу с ними, кто будет в окопах под Тегераном? Не думаю, что многие страны готовы к этому. А украинцы готовы. Мы готовы встать плечом к плечу с Соединёнными Штатами, чтобы плечом к плечу, либо в окопах под Тегераном, либо в Северной Корее, либо под Пекином. Без разницы», — сказал депутат.

Для реализации всего этого, по словам Гончаренко, Вашингтону нужно продолжить оказывать помощь Киеву. Он также заявил о сожалении по поводу того, что политики США излишне, по его мнению, вовлечены в грядущие в стране президентские выборы, и это осложняет контакты с ними по важным для киевских властей вопросам.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев проиграет в конфликте с Россией в случае прекращения оказания помощи Украине со стороны США. В связи с этим лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса США Чак Шумер вновь призвал республиканцев одобрить разработанный и принятый Сенатом законопроект о выделении средств на поддержку Украины, Израиля и Тайваня.

Ранее в этот же день Зеленский по итогам переговоров во Львове с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил, что западные страны не в полном объёме и не всегда вовремя передают помощь Киеву. По его словам, именно из-за этого в зоне боевых действий всё пошло не так, как должно было.

Член палаты представителей американского Конгресса Мэтт Гаетц (республиканец от штата Флорида) 23 февраля заявил, что выделенные Вашингтоном Киеву средства оседают в мировых столицах отмывания денег. По его словам, США нужно отказаться от оказания финансовой помощи другим странам, пока они не сократят свой «раздутый» федеральный бюджет.