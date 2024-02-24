Киев, 24 февраля, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Четыре западных лидера прибыли в Киев. Об этом 24 февраля сообщило агентство Reuters.

IMAGO/Revierfoto/Global Look Press Урсула фон дер Ляйен

В столицу Украины премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехали на поезде из Польши.

«Четыре западных лидера, в том числе премьер-министры Италии, Канады и Бельгии, прибыли в субботу в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной», ― отметило издание.

Также планируется, что в Киеве Мелони как председатель «Большой семёрки» проведёт первое в этом году заседание с лидерами формата, в котором, помимо фон дер Ляйен и Трюдо, участие примет глава киевского режима Владимир Зеленский.

Главной темой саммита станет поддержка Украины. По итогам встречи опубликуют совместное заявление.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен прибыла во Львов на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между государствами.

В соглашении о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Данией прописано, что Копенгаген направит Киеву в 2024 году военной помощи на €1,8 млрд и ещё на €8,5 млрд до 2028 года. Также королевство пообещало помочь с передачей американских истребителей четвёртого поколения F-16, боеприпасов и оружия.

Ранее подобные соглашения Киев заключил ещё с рядом европейских государств. 16 февраля во время визита в Берлин глава киевского режима провёл встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, с которым подписал соглашение о безопасности. Аналогичный документ подписали лидеры киевского режима и Великобритании. При этом премьер-министр Риши Сунак использовал во время пресс-конференции термин «заверения в безопасности».

Зеленский 6 февраля подписал двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который заявил, что соглашение является знаком решимости Парижа поддерживать Киев в долгосрочной перспективе. При этом лидер французского политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян 22 февраля поддержал инициативу сенатора Алена Упера обратиться в Государственный совет Франции с целью оспорить подписанное с Украиной соглашение.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что подписанные Зеленским соглашения с Германией и Францией о гарантиях безопасности не имеют высокой ценности и обещают лишь ограниченную помощь в случае возникновения нового конфликта.