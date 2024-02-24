Москва, 24 февраля, 2024, 08:58 — ИА Регнум. Российский исполнитель в стиле рэп ST (Александр Степанов) утром 24 февраля представил клип на свою новую песню «Дай ему сил». Музыкант разместит видео на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Кадр из видео

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Релиз песни ST «Дай ему сил» о защитнике Родины на основных музыкальных платформах состоялся в ночь на 9 февраля. В первый же день композиция вошла в топ-20 популярных композиций. Она исполнена в непривычной для ST лирической манере и в ней говорится о том, что защитники Отечества — это пример для остальных россиян.

Клип на песню «Дай ему сил», как стало известно 12 февраля, рэпер ST снял после поездки в зону проведения спецоперации. Съёмки видео проходили в настоящих окопах и блиндажах российских военных.

Сам исполнитель позднее в этот же день заявил о своей поддержке президента России Владимира Путина. Рэпер также отметил, что он рад тому, что его музыка используется в патриотических роликах.

Как сообщало ИА Регнум, ST вместе с гитаристом рок-группы «Звери» Германом Осиповым в начале февраля выступили с полевыми концертами в ЛНР перед спецназовцами, участвующими в спецоперации. Музыканты выступали не со сцены, а сидели рядом с бойцами, военнослужащие поблагодарили их за выступление.

23 февраля, в День защитника Отечества группа «Любэ» и её лидер Николай Расторгуев впервые публично исполнили посвящённую героям СВО песню «Дай ему сил».