Лондон, 24 февраля, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Власти Британии заявили о том, что в 2025 году выделят Украине пакет помощи в размере 245 млн фунтов (порядка 311 млн долларов) на приобретение боеприпасов и организацию цепочек их поставок в следующем году. Соответствующий пресс-релиз 24 февраля опубликовали на сайте британского правительства.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Великобритания потратит 245 миллионов фунтов в течение следующего года на закупку и активизацию цепочек поставок для производства крайне необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины», — говорится в нём.

Уточняется, что новый пакет британской военной помощи Киеву должен помочь украинским войскам восполнить запасы артиллерийских боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 февраля агентство Bloomberg написало, что страны Восточной Европы перестают доверять странам Западной Европы, которые, как они считают, «не прислушиваются» к нуждам Киева на фоне якобы существующей угрозы со стороны России. Уточнялось, что в Европе происходит всё «более глубокий раскол» в вопросе о пополнении боеприпасов ВСУ и о том, где из купить.

Телеканал ABC со ссылкой на американских чиновников 22 февраля сообщил, что ВСУ к концу марта ожидает потенциально катастрофическая нехватка боеприпасов и средств ПВО. По словам чиновников, это сможет переломить ход конфликта, а также даст России преимущество.

Ранее в этот же день секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов потребовал от западных союзников передать Киеву всё имеющееся у них вооружение и технику. По его утверждению, они окажутся бесполезными в будущих конфликтах в Европе.