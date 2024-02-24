Москва, 24 февраля, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Остатки военнослужащих украинской армии массово сдаются в плен в ходе зачистки Авдеевки, на данный момент сдалось уже порядка 200 бойцов ВСУ. Об этом 24 февраля доложил министру обороны России Сергею Шойгу командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Андрей Мордвичев.

Александр Река/ТАСС

«Мы порядка 200 пленных уже вывели после зачистки», — сказал он.

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По словам Мордвичева, в течение ближайших дней подразделения группировки готовятся «выковырять» ещё порядка 100 украинских военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 февраля пленный боец ВСУ Андрей Бабурин рекомендовал сложить оружие воюющим на стороне украинской армии жителям страны. Он отметил, что такое решение позволит бойцам ВСУ сохранить жизнь.

Глава ДНР Денис Пушилин 20 февраля рассказал, что в плен к армии России в Авдеевке сдалось большое количество бойцов ВСУ. Он уточнил, что украинские военнослужащие таким образом сохранили жизни.

Шойгу доложил 17 февраля президенту Владимиру Путину о том, что Вооружённые силы России освободили Авдеевку. Глава государства поблагодарил российских военных и поздравил их с важной победой.