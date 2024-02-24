Москва, 24 февраля, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Звено истребителей-бомбардировщиков Су-34 Военно-космических сил России нанесло удар по командному пункту и живой силе ВСУ на купянском направлении, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны РФ, которое разместило видеозапись с кадрами боевой работы лётчиков.

Кадр из видео

Су-34 пролетали в сопровождении истребителей Су-35С. Удар по целям экипажи нанесли авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Применение таких боеприпасов позволило поразить объекты с высокой точностью без необходимости пролетать в зоне поражения ПВО противника.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3869469" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что российская боевая авиация и силы противовоздушной обороны за неделю уничтожили один истребитель МиГ-29, один вертолёт Ми-8 и 652 беспилотника ВСУ.

Кроме того, Вооруженные силы РФ смогли сбить семь крылатых ракет Storm Shadow, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot, четыре переделанные для поражения наземных целей ракеты С-200, три противорадиолокационные ракеты HARM, шесть управляемых авиабомб JDAM, 42 ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS и 652 дрона.