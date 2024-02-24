Вашингтон, 24 февраля, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Государства Восточной Европы перестают доверять странам Западной Европы, потому что последние, по их мнению, «не прислушиваются» к нуждам украинского руководства на фоне якобы существующей угрозы со стороны России. Об этом 24 февраля написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

Отмечается, что в Европе наблюдается всё «более глубокий раскол» из-за спора о том, как пополнить критически низкие запасы артиллерийских снарядов Киева и где их приобрести, в котором государства Восточной Европы обвиняют страны Западной Европы в том, что они «не прислушались» к нуждам украинских властей.

По информации автора публикации, среди дипломатов царят настроения, что в случае победы России в украинском конфликте страны Восточной Европы «не простят» страны Западной, что может оказаться «неизгладимым шрамом» и поставит под угрозу возможность евроинтеграции всех государств.

«Правительства западных стран не понимают, что многие на востоке никогда больше не будут им доверять», — привело агентство слова одного из высокопоставленных европейских чиновников.

Другие чиновники отметили, что ряд стран Восточной Европы, годами заявлявших о якобы угрозе со стороны России, высказывает обеспокоенность по поводу того, что более богатые государства Западной Европы недостаточно тратят из своих военных запасов на нужды Киева и мешают ему получить большие возможности по оружию.

«Разочарование среди лидеров стран Восточной Европы растёт, потому что Запад, похоже, не осознает срочности (оказания помощи Украине. — Прим. ред.)», — заявил агентству ещё один чиновник.

Как передавало ИА Регнум, 22 февраля телеканал ABC сообщил, что ВСУ к концу марта столкнутся с потенциально катастрофическим дефицитом боеприпасов и средств противовоздушной обороны. Отмечалось, что это переломит ход конфликта и даст преимущество Вооружённым силам России.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 21 февраля не смог ответить, есть ли у него запасной план в случае, если США не возобновят помощь Киеву. По его словам, киевским властям такой план нужен и они будут его искать.