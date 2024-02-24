Ровно два года назад в 6:00 по московскому времени президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на Украине. Её новый, 731-й день ознаменован попыткой атаки вражескими беспилотниками самолётного типа трёх российских территорий. О том, что в ночь на 24 февраля по одному дрону дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией Курской и Тульской областей и два — в Липецкой, проинформировали в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов не исключил, что пожар в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) начался в результате падения беспилотника. В Telegram-канале он также отметил, что огонь потушен, пострадавших нет.

Тем временем на купянском направлении экипажи танков Т-72Б3М группировки Вооружённых сил России «Запад» уничтожили взводные опорные пункты и личный состав украинской армии осколочно-фугасными снарядами. Там же звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С нанесло бомбовый удар по командному пункту и живой силе.

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Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника, пояснили в Минобороны, опубликовав соответствующие видеокадры.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.