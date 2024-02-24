Таллахасси, США, 24 февраля, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Власти штата Флорида (США) направили в другой американский штат Техас дополнительные силы национальной гвардии и дорожного патруля, чтобы помочь региону в борьбе с наплывом незаконных мигрантов на границе, сообщается на сайте флоридского губернатора Рона Десантиса.

Иван Шилов ИА REGNUM

В состав этой группы вошли 50 бойцов нацгвардии и 76 дорожных патрульных. В сообщении говорится, что с 2021 года Флорида направила в Техас более 2400 сотрудников силовых ведомств, а также свыше 600 единиц техники, в том числе лодки, квадроциклы и автобусы.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января национальная гвардия Техаса взяла под контроль участок федеральной границы США и Мексики, а также запретила доступ к нему агентам пограничной службы страны. Речь идёт об участке на территории парка Шелби в городе Игл-Пасс. Распоряжение развернуть Нацгвардию на этом месте отдал губернатор штата Грега Эббота.

22 января Верховный суд постановил убрать проволочное ограждение длиной почти 48 км. 24 января Грег Эбботт объявил об иностранном вторжении и мерах самозащиты Техаса из-за ситуации с мигрантами на границе.

28 января техасский вице-губернатор Дэн Патрик объявил о намерении властей региона разместить колючую проволоку на всей протяжённости границы штата с Мексикой.