Осло, 24 февраля, 2024, 07:20 — ИА Регнум. Экономика России, несмотря на направленные на её подавление санкции со стороны Запада, находится в хорошем состоянии, заявила обозреватель норвежского телерадиовещателя NRK Сесилия Лангам Беккер.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Как заявила Беккер, её крайне удивил тот факт, что в 2023 году экономика России выросла на 3,6%, в то время как в Норвегии этот показатель составил 0,7%. При этом она отметила, что давление на российскую экономику со стороны Запада никак не сможет помешать проведению специальной военной операции.

«Что, чёрт возьми, происходит?» — выругалась журналистка, указав на неэффективность санкций как средства достижения политических целей и добавив, что есть лишь «слабая надежда» на способность рестрикций оказать хоть-какое влияние на процесс достижения Россией своих целей.

Среди причин «удивительной прочности» экономики России она назвала хорошую подготовку российских властей и их ответные меры на введение санкционных ограничений, также вливание государством средств в экономику и торговлю энергоносителями, что приносит значительную прибыль.

Как передавало ИА Регнум, 22 февраля директор Департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак в ходе брифинга также поразилась тому факту, что российская экономика показала высокие темпы роста, несмотря на многочисленные санкции. По её словам, этому поспособствовал большой объём военных расходов, что привело к росту объёмов производства.