Вена, 24 февраля, 2024, 06:52 — ИА Регнум. Бывший федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц обжалует решение суда, приговорившего его к восьми месяцам условно за дачу ложных показаний. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

(сс) European People's Party Себастьян Курц

Курц напомнил, что Земельный суд Вены по уголовным делам оправдал его по двум из трёх пунктов обвинения. Согласно третьему пункту, политика обвиняют в даче ложных показаний.

«Судебное разбирательство касалось того, лгал ли я в парламенте четыре года назад, и основывалось на жалобе, поданной моими политическими оппонентами… уверен, что буду оправдан во второй инстанции», — говорится в сообщении политика.

Как передавало ИА Регнум, в пятницу, 23 февраля, Земельный суд Вены по уголовным делам признал экс-канцлера Австрии виновным в даче ложных показаний перед парламентским комитетом и приговорил его к восьми месяцам лишения свободы условно. При этом Себастьяна Курца оправдали по обвинению в назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров государственного инвестиционного холдинга OeBAG.

По данному делу, помимо Курца, возглавлявшего правительство Австрии в период с 2017 по 2021 год, проходили ещё два фигуранта. Экс-канцлер неоднократно заявлял о своей невиновности.