Курц заявил о намерении обжаловать приговор за дачу ложных показаний
Вена, 24 февраля, 2024, 06:52 — ИА Регнум. Бывший федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц обжалует решение суда, приговорившего его к восьми месяцам условно за дачу ложных показаний. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.
Курц напомнил, что Земельный суд Вены по уголовным делам оправдал его по двум из трёх пунктов обвинения. Согласно третьему пункту, политика обвиняют в даче ложных показаний.
«Судебное разбирательство касалось того, лгал ли я в парламенте четыре года назад, и основывалось на жалобе, поданной моими политическими оппонентами… уверен, что буду оправдан во второй инстанции», — говорится в сообщении политика.
Как передавало ИА Регнум, в пятницу, 23 февраля, Земельный суд Вены по уголовным делам признал экс-канцлера Австрии виновным в даче ложных показаний перед парламентским комитетом и приговорил его к восьми месяцам лишения свободы условно. При этом Себастьяна Курца оправдали по обвинению в назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров государственного инвестиционного холдинга OeBAG.
По данному делу, помимо Курца, возглавлявшего правительство Австрии в период с 2017 по 2021 год, проходили ещё два фигуранта. Экс-канцлер неоднократно заявлял о своей невиновности.