Вашингтон, 24 февраля, 2024, 06:26 — ИА Регнум. Соединённым Штатам Америки следует выйти из Организации Объединённых Наций (ООН) и прекратить её финансирование, заявил член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Мэтт Гаетц, выступая на Конференции консервативных политических действий во Флориде 23 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

По мнению Гаетца, видеозапись выступления которого опубликовал официальный YouTube-канал конгрессмена, США не должны выделять какую-либо помощь иностранным государствам, особенно учитывая раздутые расходы федерального бюджета страны.

«Если вы хотите направить помощь Израилю, хорошо. Заплатите за неё путём сокращения финансирования ООН. Я хочу, чтобы в нашем бюджете не было ООН. США должны быть вне ООН, а ООН должна быть вне США», — указал он.

Конгрессмен указал, что союзники США в Европе не расходуют достаточно средств на собственную оборону, пытаясь обманом заставить Вашингтон оплачивать её.

Как передавало ИА Регнум, ранее американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (включён в перечень террористов и экстремистов в России) согласился с позицией экс-президента США Дональда Трампа, призвавшего добиваться от союзников выполнения странами — членами НАТО их обязательств выделять на собственную оборону не менее 2% ВПП. При этом он предложил лишать членства в альянсе страны, не соответствующие этим критериям.