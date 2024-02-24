Симферополь, 24 февраля, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы предстоящем контрнаступлении Вооружённых сил Украины являются началом его торгов за гарантии личной безопасности, заявил в интервью «РИА Новости» представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Зеленский готов поднимать ставки и заявлять о начале любых контрнаступлений, лишь бы выпросить себе безопасность. Зеленский начал торг за гарантии личной безопасности», — указал Смирнов.

Он отметил, что глава киевского режима, несмотря на то, что его политическое будущее предопределено, пытается таким образом дать сигнал западным союзникам о том, что гарантии его личной безопасности должны стать одним из условия прекращения конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вооружённые силы Украины в текущем году подготовят и начнут новое контрнаступление в направлении Чёрного моря. При этом он отметил, что оборона на востоке остаётся первоочерёдной задачей Киева.