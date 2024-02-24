Липецк, 24 февраля, 2024, 04:42 — ИА Регнум. Возгорание произошло в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецкой области, сообщил 24 февраля в своём Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Он отметил, что возгорание удалось ликвидировать.

«Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует», ― написал губернатор.

Артамонов уточнил, что, по неподтвержденной информации, пожар мог начаться из-за падения летательного аппарата. Глава региона призвал население не поддаваться панике и доверять только данным из официальных источников.

Губернатор добавил, что все спецслужбы в области приведены в режим максимальной готовности.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 февраля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в районе хутора Трудовая Армения Каневского района Кубани упал неустановленный летальный аппарат. При этом изначально оперштаб распространил информацию о падении двух таких аппаратов.

В результате инцидента вспыхнул пожар, который охватил площадь в 250 кв. метров. Для борьбы с огнем задействовали 40 человек. Пожар удалось потушить.

Ночью 24 февраля Минобороны России проинформировало о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника в Курской и Тульской областях. В свою очередь, глава Курской области Роман Старовойт написал о том, что в его регионе объявлена ракетная опасность и работают средства ПВО.