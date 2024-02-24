Великобритания передаст Украине автомобили, предназначенные для утилизации
Telegraph: Лондон разрешил передать Киеву предназначенные для утилизации автомобили
Лондон, 24 февраля, 2024, 04:30 — ИА Регнум. Мэр Лондона Садик Хан дал разрешение на передачу Украине старых автомобилей, предназначенных для утилизации. Об этом 23 февраля сообщило британское издание The Telegraph.
«Мэр Лондона подтвердил, что компании-оператору лондонского транспорта Transport for London было поручено внести изменения в схему утилизации для зоны сверхнизких выбросов, чтобы не соответствующие требованиям полноприводные автомобили могли использоваться на Украине», — говорится в материале.
Транспортные средства будут переданы Украине для их использования в гуманитарных и медицинских целях. Кроме того, как отмечают авторы материала, решение мэра Лондона позволит очистить улицы британской столицы от «загрязняющих окружающую среду автомобилей».
Как передавало ИА Регнум, в декабре прошлого года Садик Хан в беседе с мэром Киева Виталием Кличко отказался передать Украине автомобили, подлежащие утилизации из-за несоответствия экологическим стандартам Великобритании. Тогда он объяснил свой отказ недостаточным количеством полномочий в этом вопросе, ограниченных законом об администрации Большого Лондона от 1999 года.