Лондон, 24 февраля, 2024, 04:30 — ИА Регнум. Мэр Лондона Садик Хан дал разрешение на передачу Украине старых автомобилей, предназначенных для утилизации. Об этом 23 февраля сообщило британское издание The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Мэр Лондона подтвердил, что компании-оператору лондонского транспорта Transport for London было поручено внести изменения в схему утилизации для зоны сверхнизких выбросов, чтобы не соответствующие требованиям полноприводные автомобили могли использоваться на Украине», — говорится в материале.

Транспортные средства будут переданы Украине для их использования в гуманитарных и медицинских целях. Кроме того, как отмечают авторы материала, решение мэра Лондона позволит очистить улицы британской столицы от «загрязняющих окружающую среду автомобилей».

Как передавало ИА Регнум, в декабре прошлого года Садик Хан в беседе с мэром Киева Виталием Кличко отказался передать Украине автомобили, подлежащие утилизации из-за несоответствия экологическим стандартам Великобритании. Тогда он объяснил свой отказ недостаточным количеством полномочий в этом вопросе, ограниченных законом об администрации Большого Лондона от 1999 года.