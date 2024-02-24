Нью-Йорк, США, 24 февраля, 2024, 03:44 — ИА Регнум. Украина сможет сохранить себя виде независимого государства, если перестанет проявлять агрессию в отношении России, заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя на заседания Совета Безопасности ООН 23 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Хочу подчеркнуть: сохранить Украину в каком-то виде пока возможно, но это должна быть мирная, нейтральная Украина, в которой нет дискриминации и русофобии, и от которой не исходит угроза», — указал Небензя в ходе заседания, трансляция которого велась на официальном сайте организации.

Дипломат также подчеркнул, что специальная военная операции России на Украине направлена именно на достижение этих целей. По его словам, спасение Украины как государства во многом находится в руках её западных союзников, затягивающих конфликт путём поставок вооружения и при этом способных оказать содействие в мирном урегулировании.

Как передавало ИА Регнум, в ходе заседания СБ ООН по Украине также выступили представители Европейского союза, поднявшие тему «оккупированных территорий». Постпред РФ при организации Василий Небензя, подчеркнув, что никаких «оккупированных территорий» Украины не существует, есть лишь российские территории — Крым и четыре региона, вошедших в состав России в 2022 году, покинул зал заседания.