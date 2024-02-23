Вашингтон, 24 февраля, 2024, 02:31 — ИА Регнум. Власти Венгрии применили право вето, чтобы не позволить странам ЕС подписать совместное заявление по поводу второй годовщины начала специальной военной операции, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Документ, катающийся украинского конфликта должен был выйти 23 февраля, однако позиция Будапешта изменила планы Брюсселя. Один из источников агентства пометил, что сомнения относительно заявления также выразила другая страна ЕС, которая не входит в НАТО. Её озабоченность вызвали некоторые пункты заблокированного документа.

Вместе с тем Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором Брюссель объявил о готовности усилить давление на Россию, чтобы ограничить возможности российской армии в ведении боевых действий. Кроме того, в ЕС выразили намерение продолжать помощь Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки заявил, что Запад с помощью своего оружия и денег ведёт войну против России на Украине. Он уточнил, что позиция Будапешта в отношении украинского конфликта остаётся неизменной.

По его словам, Венгрия не будет поставлять оружие Киеву и не откажется от своего решения ни под каким давлением. Салай-Бобровницки добавил, что для разрешения ситуации необходимы немедленное прекращение огня и мирные переговоры.

17 февраля глава венгерского правительства Виктор Орбан предупредил, что Венгрия не позволит втянуть себя в вооружённый конфликт на Украине. Кроме того, он подчеркнул, что Будапешт выступает против санкций Запада в отношении Москвы.

При это 19 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто объявил, что венгерские власти не станут применять право вето для блокировки 13-й пакета антироссийских санкций ЕС. Глава ведомства пояснил, что использование вето не имеет смысла в этом случае.