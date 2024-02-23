Нью-Йорк, США, 24 февраля, 2024, 01:56 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций (ООН) продолжит работу на тем, чтобы продукция сельского хозяйства и удобрения из России и Украины могли поступать на мировой рынок без каких-либо ограничений, заявил 23 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Мы продолжим добиваться свободы и безопасности судоходства в Чёрном море, чтобы столь необходимые украинское и российское продовольствие и удобрения попадали на глобальный рынок без ограничений», — указал Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине, трансляция которого велась на официальном сайте организации.

В ходе состоявшегося заседания СБ ООН по Украине также выступили представители Европейского союза. Постоянный представитель России при организации Василий Небензя, отметив, что в странах ЕС нет самостоятельной внешней политики, а все их решения напрямую зависят от Брюсселя и США, покинул зал заседания. Также российский дипломат подчеркнул, что никаких «оккупированных территорий» Украины не существует, есть лишь российские территории — Крым и ещё четыре региона, вошедших в состав России в 2022 году.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что приостановка «зерновой сделки», к возобновлению которой российская сторона готова при условии снятия санкций с российских компаний, привела к катастрофе и глобальному дефициту продовольствия. При этом она отметила, что Россия продолжает экспортировать отечественные продовольствие и удобрения нуждающимся странам на безвозмездной основе.