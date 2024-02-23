Тула, 24 февраля, 2024, 00:55 — ИА Регнум. Два беспилотных летальных аппарата (БПЛА) сбиты 23 февраля над территорией Тульской области, сообщили в пресс-службе министерства региональной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Их нейтрализовали силы противовоздушной обороны (ПВО) России.

«Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщает, что 23 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью», — отметили в ведомстве.

Ранее власти Тульской области проинформировали об одном обезвреженном БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля в небе над Ростовской областью уничтожили зенитную ракету С-200, которую ВСУ переделали для поражения наземных целей. В этот же день в Брянской области российские военные сбили украинский БПЛА.

Кроме того, 22 февраля беспилотник киевских войск атаковал автобус с пассажирами на дороге в Херсонской области. Водитель транспортного средства успел сманеврировать, и взрыв произошёл снаружи.

В результате этого нападения пострадали два человека — мужчина, который находился за рулём автобуса, и пассажирка. Водителю оказали медицинскую помощь, а женщину госпитализировали.