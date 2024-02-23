Нью-Йорк, США, 24 февраля, 2024, 00:08 — ИА Регнум. Выступления представителей Евросоюза отказался слушать постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине, который состоялся 23 февраля. Трансляция заседания велась на YouTube-канале организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Хочу заранее предупредить, я не буду слушать ритуальные заклинания представителей европейских столиц. Пусть они упражняются в своем красноречии друг перед другом, засоряя эфир своими лицемерными презентациями», — указал российский дипломат.

Небензя отметил, что в странах ЕС нет самостоятельной внешней политики, за редким исключением, все они зависят от Брюсселя, которому, в свою очередь, диктуют свою волю Соединённые Штаты.

Кроме того, российский дипломат напомнил, что ни одна из стран Запада ни разу не выступила с инициативой созыва хотя бы одного заседания Совбеза по ситуации в секторе Газа. Небензя подчеркнул, что этот факт более, чем красноречиво говорит о лицемерии и двойных стандартах представителей Евросоюза.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российский постпред при ООН Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский 23 февраля покинули заседание Генеральной Ассамблеи по теме «оккупированных территорий» Украины.

Прежде, чем уйти с заседания, российский дипломат заявил, что никаких «оккупированных территорий» Украины не существует, есть российские территории, это Крым и ещё четыре региона, присоединившихся к России в 2022 году.