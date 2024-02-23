Люксембург, 23 февраля, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Инцидент с чествованием военного преступника и бывшего эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько) в парламенте Канады стало ошибкой властей страны, заявил глава министерства иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Ошибка в канадском парламенте была признана также канадцами. Для меня вопрос закрыт. Они не знали (по крайней мере, они так говорят) всю историю этого человека, была допущена ошибка, но это не должно рассматриваться, как-то, что мы все теперь нацисты», — указал Беттель в беседе с журналистами 23 февраля, его слова приводит «РИА Новости».

По словам главы внешнеполитического ведомства, произошедший инцидент никак не указывает на то, что все немцы или украинцы были или являются нацистами.

8 февраля президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал инцидент с чествованием нациста в парламенте Канады доказательством того, что идеология Адольфа Гитлеране искоренена, в связи с чем продолжение специальной военной операции является необходимым.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября 2023 года во время визита главы киевского режима Владимира Зеленского в столицу Канады на заседание парламента страны пригласили 98-летнего Ярослава Гунько, служившего в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галичина». Лишь спустя несколько дней канадский премьер-министр Джастин Трюдо отреагировал на инцидент и пообещал публично принести извинения.

В октябре глава Министерства обороны России Сергей Шойгу потребовал экстрадиции военного преступника и поручил проработать соответствующее обращение к правительству Канады. 26 октября МВД России объявило Ярослава Гунько в розыск. В базе данных ведомства указано, что основанием для этого послужила статья УК РФ.