Вашингтон, 23 февраля, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Американские власти ведут работу над новыми санкциями против России, заявил журналистам координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что очередные ограничения, которые Вашингтон ввёл 23 февраля, являются лишь началом. Кирби уточнил, что за последние несколько лет Минфин США включил более 4000 физических лиц и компаний в антироссийские санкционные списки.

Координатор Белого дома подчеркнул, что речь идёт о масштабных ограничениях, действовавших когда-либо в отношении крупной экономики.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля президент США Джо Байден объявил о введении ещё более 500 санкций в отношении РФ. Он объяснил своё решение смертью блогера Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и проведением Россией специальной военной операции.

Байден проинформировал, что Вашингтон вводит новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций за оказание скрытой поддержки России. По словам главы Белого дома, США через новые ограничения хотят снизить доходы российской экономики от продажи энергоресурсов.

Кроме того, он добавил о том, что санкции направлены против финансового сектора, оборонной промышленности, сетей закупок, а также в отношении тех, кто обходит ограничительные меры.