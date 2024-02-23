Берлин, 23 февраля, 2024, 23:36 — ИА Регнум. Бундестаг (однопалатный парламент Германии) поддержал законопроект, направленный на частичную легализацию потребления каннабиса и регулирующий условия его хранения и выращивания. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте парламента.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно сообщению, инициативу поддержали 407 депутатов, против выступили 226, ещё четверо воздержались от голосования. Уточняется, что 22 марта законопроект утвердит бундесрат, а к 1 апреля он вступит в силу.

«В будущем закон позволит взрослым иметь при себе до 50 грамм каннабиса для личного употребления. В общественных местах максимальный лимит составляет 25 граммов», — говорится в заявлении.

Инициативу о частичной легализации каннабиса в 2021 году включили в коалиционное соглашения действующих властей ФРГ. Федеральный председатель Союза полицейских Германии Райнер Вендт подверг критике эту идею, поскольку продажа наркотических средств не подлежит контролю и будет подпитывать незаконную торговлю.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года законопроект о легализации каннабиса во втором чтении приняла Верховная рада Украины. По словам депутата Ярослава Железняка, за проект, который вступит в действие через полгода после его опубликования, проголосовали 248 парламентариев.