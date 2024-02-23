Вена, 23 февраля, 2024, 23:33 — ИА Регнум. Экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца приговорил к восьми месяцам условно земельный суд Вены по уголовным делам за дачу ложных показаний. Об этом 23 февраля сообщает ТАСС.

Heinz-Peter Bader /AP/TASS Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц

Судья Михаэль Радастич признал экс-канцлера виновным в даче ложных показаний перед парламентским комитетом и назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно. При этом Курца оправдали по обвинению в назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров государственного инвестиционного холдинга OeBAG.

Кроме того, Курца признали виновным в даче ложных показаний парламенту экс-глава кабинета канцлера Бернхард Бонелли и приговорили к шести месяцам условно. Испытательный срок для политика составит три года.

Себастьян Курц возглавлял правительство Австрии с 2017 по 2021 год. Политика в 2023 году обвинили в даче ложных показаний в Следственном комитете Национального совета страны, в связи с расследованием обстоятельств назначения руководства государственного инвестиционного холдинга OeBAG. По данному делу кроме Курца, проходили еще два фигуранта. Экс-канцлер утверждал, что не влиял на процесс выборов руководства холдинга.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ноябре 2021 года Национальный совет Австрии принял решение лишить бывшего канцлера Курца, возглавляющего Австрийскую народную партию, депутатской неприкосновенности. Решение потребовалось для того, чтобы в отношении Курца следственные органы Австрии смогли продолжить расследование дела о коррупции, в которой обвиняют политика.