Ереван, 23 февраля, 2024, 22:41 — ИА Регнум. Визит в Армению может совершить в ближайшее время глава Украины Владимир Зеленский. Об этом 23 февраля сообщает армянское онлайн-издание Factor TV.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«По данным нашего достоверного источника, сейчас готовится визит президента Украины в Армению, однако дата визита окончательно не подтверждена. С украинской стороной ведутся переговоры о сроках», — уточняется в сообщении.

Согласно предварительной информации, велика вероятность, что глава киевского режима прибудет в Ереван в марте. Временный поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не подтвердил, но и не опроверг информацию о возможном визите главы Украины в Армению.

«Со своей стороны скажу, что Украина готова поддержать Армению. Не раскрывая скобок… вы увидите через несколько дней. В любом случае наша страна сделает все для урегулирования и стабилизации региона», — так ответил Лобач на вопрос Factor TV о вероятных последствиях российско-украинского конфликта на Южном Кавказе.

Кроме того, на уточняющий вопрос журналиста, не имеется ли в виду возможный визит украинского главы в Ереван, Лобач намекнул на множество неких «позитивных событий», которые принесёт в Армению весна.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры Германии, Ереван не является союзником Москвы на тему Украины.

Пашинян уточнил, что украинский народ является дружественным для народа Армении и ему очень больно от того, что его страна не может повлиять на создавшуюся ситуацию.

В Кремле заявили, что Россия продолжит союзнические отношения с Арменией, поскольку Ереван вправе развивать отношения с теми странами, с которыми считает нужным. Армения — союзник России, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.