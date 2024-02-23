Краснодар, 23 февраля, 2024, 22:17 — ИА Регнум. Один летательный аппарат упал на территории Краснодарского края, где начался пожар, сообщил в своём Telegram-канале оперативный штаб региона.

Кадр из видео

«По уточненной информации ЕДДС Каневского района, в районе хутора Трудовая Армения подтверждено падение одного летательного аппарата», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о том, что в районе хутора Трудовая Армения Каневского района упали два неустановленных летательных аппарата.

При этом пожар, который охватил площадь в 250 квадратных метров, удалось локализовать. Отмечается, что огонь не угрожает жилым домам. Для борьбы с пожаром привлекли 40 человек.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля на нефтебазе в Курской области вспыхнул пожар. Глава региона Роман Старовойт проинформировал, что распространения огня удалось не допустить.