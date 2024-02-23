ДНР, 23 февраля, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Забайкальские десантники с помощью FPV-дронов уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ, а также автомобиль с украинскими бойцами в районе города Часова Яра, находящегося под Артёмовском. Соответствующее видео 23 февраля выложила пресс-служба Минобороны России.

Кадр из видео

Установленные на дроны видеокамеры сняли, как один из них залетает в двухэтажное здание. Второй БПЛА атакует автомобиль ВСУ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3869405" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Ранее 23 февраля Минобороны также опубликовало видео, как российские вертолёты Ка-52 «Аллигатор» уничтожают опорные пункты и пункт управления БПЛА украинских войск на краснолиманском направлении. Лётчики наносили удары неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и поразили цели, несмотря на попытки противника отбиться.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 23 февраля доложил, что потери ВСУ за неделю на авдеевском направлении составили 2900 военных. При этом российские бойцы за этот период постоянно продвигалась на запад.

На купянском направлении ВСУ в течение последней недели потеряли более 390 бойцов, четыре танка, 13 бронемашин, 21 автомобиль и 25 артиллерийских орудий. На южнодонецком направлении потери украинской армии составили 1195 военных, а также 23 автомобиля и 16 орудий.