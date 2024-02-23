Москва, 23 февраля, 2024, 21:17 — ИА Регнум. Учёные из Гелиогеофизическая службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») 23 февраля зафиксировали две новые мощные вспышки на Солнце, одна из которых относится к самому высокому классу, сообщил ТАСС.

NASA

«В 16:28 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 42 минуты. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи. В 01:34 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X6.4/3B продолжительностью 35 минут», — говорится в сообщении института.

По последним данным, степень возмущённости магнитного поля нашей планеты остаётся на уровне штиля.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 23 февраля на Солнце произошёл самый крупный по мощности взрыв с 2017 года. Вспышку классифицировали как X6.3. Это был третий мощный всплеск активности на звезде менее чем за 24 часа.

22 февраля на Солнце было две вспышки высшего балла X. Траектории движения облаков плазмы от взрывов проходят мимо Земли, но на довольно близком расстоянии. Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук Сергей Богачёв заявил, что такие частые вспышки свидетельствуют о переходе звезды к чрезвычайно высокой активности.